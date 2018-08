Stelling: De wintertijd moet worden afgeschaft

Uit een enquête van de Europese Commissie onder Europeanen blijkt dat een grote meerderheid af wil van het systeem van zomer- en wintertijd. Voor de Europese Commissie reden om vrijdag met een voorstel te komen om het halfjaarlijks verzetten van de klok af te schaffen.

"De mensen willen het, wij doen het", zei commissievoorzitter Juncker. De meeste mensen willen het hele jaar dezelfde tijd, en dan het liefst de zomertijd.In Nederland kennen we het systeem van zomer- en wintertijd sinds 1976. Op de laatste zondag van maart gaat de klok een uur vooruit, op de laatste zondag van oktober een uur terug. Voorstanders zeggen dat we zo energie besparen, omdat lampen later aan kunnen. Tegenstanders vinden dat onzin en zeggen dat de verstoring van ons bioritme slecht is voor onze gezondheid.Wat vind jij, moet het systeem van zomer- en wintertijd blijven? Of wil je dat het wordt afgeschaft, omdat je elke keer weer van slag bent als de klok een uur voor- of achteruit gaat?