Mannen Sudosa Desto zijn klaar voor de Topdivisie

VOLLEYBAL - De volleybalmannen van Sudosa-Desto willen de stap maken naar de Topdivisie. Gisteren werden de Assenaren gevraagd of ze de opengevallen plek van Cito uit Zeist willen innemen. Na een kort overleg was het antwoord positief. Het is nu afwachten wat VCV uit Voerendaal wil.

Volleybalmannen Sudosa-Desto naar Topdivisie?

Beide teams zijn door de NeVoBo gevraagd of ze de opengevallen plek willen overnemen. Donderdagavond heeft het bestuur van Sudosa-Desto overleg gevoerd over de vraag van de volleybalbond. “We hebben gisteren met alle betrokkenen deze mogelijkheid en de consequenties besproken en de uitkomst was al vrij snel dat we er klaar voor zijn”, laat René Boverhuis van Sudosa weten. “Ons eerste heren team is klaar voor de sportieve uitdaging, als vereniging zijn we prima in staat deze uitdaging te ondersteunen en ook een aantal sponsoren zijn al bereid dit financieel mogelijk te maken.”Het is nu afwachten wat VCV wil. Als ook de volleybalclub uit Voerendaal in de Topdivisie wil uitkomen, dan zal er door de volleybalbond geloot gaan worden welk team het komende seizoen een klasse hoger uitkomt en welk team in de eerste divisie blijft.