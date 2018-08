Ook in de gemeente Tynaarlo kunnen wethouders nu aan de slag

Het collegeprogramma liet even op zich wachten, maar ook bij de gemeente Tynaarlo kunnen de wethouders nu aan de slag. Vandaag presenteerde het college een zogeheten uitvoeringsprogramma, met de titel 'Leef de ruimte die je krijgt'.

Het college wilde graag een raadsprogramma opstellen, maar dit is niet gelukt. Voor een raadsprogramma is niet een deel van de raad, maar zijn alle fracties nodig om een beleidsplan in elkaar te zetten en zo tot een compromis te komen.De oppositie had veel vraagtekens bij de manier waarop dit raadsprogramma samengesteld zou worden en was bang dat het maken ervan te veel tijd in beslag zou nemen.Eind mei mengde burgemeester Marcel Thijsen zich ook in het proces. Een raadsakkoord was volgens hem geen onmogelijkheid, maar dan moesten de partijen elkaar wel de hand geven. "Als dat niet gebeurt, moet de coalitie gewoon haar verantwoordelijkheid nemen. Na de zomervakantie moeten er afspraken zijn gemaakt, omdat de begroting in oktober klaar moet zijn."Dat laatste is nu gebeurd. Ondanks het feit dat er geen raadsprogramma ligt, staat wel in het plan dat de wethouders benaderbaar zijn en open staan voor nieuwe ideeën van inwoners.Het college zegt te willen investeren in veilige wegen en bruggen. Ook moet er een aaneengesloten fietsnetwerk komen in de gemeente Tynaarlo. Het college zegt daarnaast de genomen besluiten rond de toekomstige supermarkt bij Ter Borch te accepteren, tenzij zienswijzen aanleiding geven om deze plannen te heroverwegen. Een aantal van deze zienswijzen heeft de gemeente al ontvangen.Ook kijkt het college naar andere locaties waar nieuwe woningen gebouwd kunnen worden. Er wordt in ieder geval gedacht aan Vries-Zuid en de Prins Bernardhoeve in Zuidlaren. Of er op deze laatste plek meerdere supermarkten komen, zegt het collegeprogramma niets specifieks over. Wel staat er dat het college het draagvlakonderzoek over het centrumplan afwacht alvorens verder te gaan met de verdere ontwikkeling en besluitvorming.Het is de planning dat de raad het stuk bespreekt tijdens de raadsvergadering op 25 september.