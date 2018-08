Deel dit artikel:













Opening 't Wapen (van Drenthe) in Assen opnieuw uitgesteld 'Grand-café t Wapen gaat later open (foto: Fred van Os) De verbouwing is zo goed als klaar (foto: Margriet Benak/RTV Drenthe) Het interieur van 't Wapen (foto: RTV Drenthe)

De opening van 't Wapen van Drenthe in Assen is opnieuw uitgesteld. Het nieuwe grand-café in het historische pand op de hoek van de Vaart Zuidzijde zou morgen opengaan, maar er is een kink in de kabel gekomen.





Het nieuwe grand-café in het historische logement zou eigenlijk al voor de TT zijn deuren openen, maar dat lukte niet, omdat er toen ook tegenvallers in de verbouw waren.



Lees ook: Nieuwe Wapen van Drenthe haalt deadline TT niet

"We hopen het dit keer snel op te lossen en volgende week open te kunnen", vertelt Wieringa. "Je komt altijd wat tegen in een oud pand. Voor de rest is alles zo goed als klaar. Ik kan nog geen definitieve dag roepen, want je moet de goden niet verzoeken."



