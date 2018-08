Wie wordt de nieuwe spits van FC Emmen?

VOETBAL - FC Emmen is op zoek naar een nieuwe spits. Met het vertrek van Cas Peters raakte de Drentse club zijn topscorer van de afgelopen twee seizoenen kwijt.

Dick Lukkien wil een scorende spits halen om het verlies van de topscorer op te vangen, zei hij in het programma Rood Wit TV . Wij zetten een paar opties op een rijtje.De meest genoemde naam op sociale media is die van Fred Friday. Friday zit op een dood spoor bij AZ en mag vertrekken. De Nigeriaanse spits kwam vorig jaar op huurbasis uit voor Sparta en heeft dus eredivisie-ervaring. Een probleem kan zijn dat de spits geen garantie is voor goals. Bij Sparta kwam hij tot vier doelpunten in veertien wedstrijden. In zijn 28 officiële duels bij AZ was hij ook niet erg trefzeker met zeven doelpunten.Net als Fred Friday zit ook Ilias Bel Hassani op een dood spoor bij AZ. De Rotterdammer staat vooral bekend als middenvelder, maar kan ook in de aanval uit de voeten. Het voormalig grootste talent van de Jupiler League is geen doelpuntenmachine, maar kwam (voornamelijk als middenvelder) toch tot 33 goals in 199 wedstrijden in de Nederlandse competities.FC Emmen heeft vorig jaar kennisgemaakt met Ajax-aanvaller Kaj Sierhuis in de Jupiler League. Sierhuis werd kampioen met Jong Ajax en kwam in 19 wedstrijden tot 13 doelpunten. Dankzij de blessure van Dolberg mocht Sierhuis zijn debuut in de Champions League maken tegen Sturm Graz, maar Ajax is nog op zoek naar een extra spits. Als die aanvaller er komt, moet Sierhuis het waarschijnlijk opnieuw proberen in de Eerste Divisie. Tenzij FC Emmen toeslaat natuurlijk. Het enige obstakel is dan nog dat Ajax in principe geen spelers verhuurt aan clubs met kunstgras.Als Emmen een scorende spits zoekt, die transfervrij is, dan is Ruud Boymans misschien een optie. Boymans wist het doelnet bij FC Utrecht aardig te vinden en kwam in totaal tot 38 treffers in 89 wedstrijden in de eredivisie. Boymans keerde vorig jaar terug naar Utrecht, maar kwam door een moeizame revalidatie niet tot speelminuten.Heracles heeft zich vandaag versterkt met Dabney Dos Santos. En aangezien die club ook al de beschikking heeft over Peterson, Dalmau en Kuwas, lijken speelminuten voor Vermeij ver weg. De aanvaller deed met De Graafschap al eredivisie-ervaring op in het seizoen 2015/2016 waarin hij tot negen competitiegoals kwam.Op sociale media begint de discussie over de nieuwe aanvaller van FC Emmen ook op gang te komen. Twittergebruiker @MLippie13 oppert Volendam-spits Enzo Stroo. De aanvaller kwam vorig jaar in de Jupiler League tot 15 goals in 33 wedstrijden.Ook op onze Facebookpagina stelden we de vraag wie de nieuwe spits van FC Emmen moet worden. Daar worden naast niet-serieuze opties uit de kelderklasse ook namen genoemd als Streli Mamba van Cottbus die tot nu toe drie goals maakte in vijf wedstrijden, de Groninger Jordan Teze van PSV, of Oussama Assaidi van FC Twente. Zelf mee speculeren kan in de post hieronder: