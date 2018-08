Molen Zuidwolde gaat stemmen werven voor Bankgiroloterijprijs

De Meule van Wassens is één van de vijf genomineerde molens voor de publieksprijs van de Bankgiroloterij Molenprijs 2018. De prijs ter waarde van 95.000 euro gaat naar de molen met de meeste stemmen.

In april kocht een groep inwoners van Zuidwolde de molen over. Zij richtten daarvoor de stichting De Meule van Wassens op. Die is vernoemd naar de familie Wassens, die de molen zeven generaties bezat.Al twintig jaar lang hebben de wieken niet meer gedraaid. Om schade te voorkomen haalde Joe Wassens die wieken er uiteindelijk af. Nieuwe wieken schafte hij wel aan, maar vanwege een gebrek aan financiën liggen die nog altijd op het gras naast de molen.De Meule van Wassens staat op een heuvel en is daarom een zogenaamde beltmolen, stammend uit het jaar 1878. De eigenlijke naam is Molen De Vlijt. Na een anonieme gift had de stichting in april voldoende geld bijeen om de overname mogelijk te maken. Zij hoopt in 2020 de molen weer te laten draaien.Het geld van de publieksprijs van de Bankgiroloterij Molenprijs kan de stichting goed gebruiken voor de restauratie. Die kosten schat de stichting op vier ton. Er komt een nieuwe kap op en de wieken moeten herplaatst worden. In de molen wil de stichting een verkooppunt voor meel - en streekproducten beginnen, die gerund wordt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.De stichting hoopt naast de Bankgiroloterijprijs dit najaar ook in aanmerking te komen voor 2,5 ton uit een restauratiefonds van stichting De Hollandsche Molen. Dat geld komt uit een extra budget van 3,5 miljoen euro dat minister Van Engelshoven begin juni beschikbaar stelde voor molenonderhoud. Voorwaarde is dat de eigenaren dit jaar starten met de restauraties.Vanaf zaterdag 1 september kan iedereen stemmen op de genomineerde molens, via de website van de Molenprijs . Met elke stem verdient de stichting gelijk 1 euro.De Meule van Wassens hoopt vanzelfsprekend de andere molens de loef af te steken. De winnaar wordt op vrijdag 5 oktober bekendgemaakt tijdens het Nationale Molenfeest