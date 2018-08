Zomer Drenthe warmste in ruim 300 jaar

De meteorologische zomer is na vandaag voorbij. De temperaturen zijn al langzaam aan het dalen, al blijft het de komende tijd nog wel aangenaam. RTV Drenthe-weerman John Havinga is de boeken ingedoken en kwam tot de constatering dat onze provincie de warmste zomer in ruim 300 jaar achter de rug heeft.

In de Bilt werd een gemiddelde temperatuur van 19°C gemeten, terwijl 17°C normaal is. De vorige warmste zomers waren in 2003 (18,6°) en 1826 (18,7°).Drenthe laat een vergelijkbaar beeld zien. Het station Hoogeveen is met 18,3°C ook warmer dan de gemiddelde temperatuur van 2003 (18,1°C) alleen van Hoogeveen zijn de gegevens voor 1989 niet beschikbaar. "Toch mogen we er vanuit gaan dat onze provincie vergelijkbare trends heeft gehaald als de Bilt en zodoende was deze zomer in Drenthe de warmste in ruim drie eeuwen", aldus Havinga.De zomer was om meer redenen uniek. Niet alleen was het record warm, maar ook zonnig en zeer droog. De (voorlopig) gemiddelde temperatuur ligt op 18,3°C, terwijl het normaal in de zomer gemiddeld 16,5°C wordt. Het zal ook geen verrassing zijn dat het een droge zomer was. Er was wekenlang sprake van een beregeningsverbod in Drenthe. Havinga: "Gemiddeld valt er in Drenthe circa 225 mm in de zomer en dat was deze zomer ongeveer 150 mm. We kregen een bovengemiddelde hoeveelheid zon, vooral dankzij de record zonnige maand juli."Juni was al de derde zeer warme maand en ook droge maand met een normale hoeveelheid zon. In de maand juli werd dit voortgezet met een record droog en record zonnig weertype. De maximumtemperaturen bleven vanaf 26 juni boven de grens van 20 graden uitkomen en dat bleef 59 dagen het geval tot en met 23 augustus. We kregen in Drenthe in juli 1 hittegolf, met een lange aanloop vanaf 12 juli boven 25 graden. De hittegolf startte vanaf 23 juli en duurde voort tot en met 9 augustus.Opvallend was de droogte die tot een bijna record droge zomer heeft geleid met extreem neerslagtekort. "Dit kwam mede vanwege het feit dat mei aan de droge kant verliep en we met juni en juli gortdroge maanden hadden. Alleen de neerslag in augustus heeft het neerslaggemiddelde nog net wat omhoog weten te halen en op een peil gebracht van circa 150 mm."De buien en de neerslag in augustus waren voor de meeste plaatsen in Drenthe rond normaal (75 mm) te noemen.