Twitter-account van PVV-fractievoorzitter Emmen verdwenen

Waar is het Twitter-account van Tom Kuilder gebleven? Dat is de vraag die mensen zich afvragen. De PVV-fractievoorzitter in Emmen lijkt niet meer actief op het social media-platform.

Kuilder kwam de laatste tijd negatief in het nieuws vanwege het retweeten van antisemitische teksten. Daar bleef het niet bij: de Emmenaar verspreidde via zijn Twitter-account ook propagandamateriaal van de neonazistische website Stormfront.Het Dagblad van het Noorden meldt dat het onduidelijk is wie het account heeft opgeheven: Twitter of Kuilder zelf. Volgens Martijn Storm, mede-raadslid van de PVV in Emmen, heeft Kuilder het zelf gedaan. "Dat heb ik tenminste op ons hoofdkantoor in Den Haag gehoord, want ik heb Tom ook al een tijdje niet gesproken."Tom Kuilder was niet beschikbaar voor commentaar.