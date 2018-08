Doetinchemer Caner Cavlan voorspelt: Het wordt 2-0 voor ons

VOETBAL - Voor Caner Cavlan is het duel van vanavond tussen FC Emmen en De Graafschap extra speciaal. De linksback van Emmen is geboren en getogen in Doetinchem, speelde jarenlang bij De Superboeren en woont nog altijd in de stad.

De uitzending van Rood Wit TV met Caner Cavlan

De Graafschap zocht een linksback, maar ze hebben mij niet gebeld. Nee, ik ga niet zelf naar een club bellen. Caner Cavlan, verdediger FC Emmen

Verslaggever Niels Dijkhuizen zocht de 26-jarige Achterhoeker, met Turkse roots op in zijn woonplaats voor het programma Rood Wit TV en ging met hem (zoals hij wekelijks doet) naar de kapper en bracht een bezoekje aan De Vijverberg.Cavlan droeg het blauw-witte shirt van De Graafschap van 2011 tot de zomer van 2015. Vooral het laatste jaar in Doetinchemse dienst verliep succesvol. Hij stond in 36 van de 38 competitieduels in de basis en promoveerde via de nacompetitie met de Graafschap naar de eredivisie. "Dat jaar leverde me een driejarig contract op bij SC Heerenveen", aldus Cavlan.Ook bij Heerenveen ging het aanvankelijk prima, maar in zijn tweede jaar belandde hij onder de nieuwe trainer Jurgen Streppel op de bank. Kansen op speelminuten verdwenen meer en meer en dus vertrok Cavlan op huurbasis naar Turkije waar hij uitkwam voor Sanliurfaspor en Boluspor. Afgelopen zomer was hij transfervrij en was Emmen er als de kippen bij. "Ik had meer opties, maar kreeg bij Emmen een goed gevoel en dat heb ik nog steeds. Het systeem bevalt me en ik kan het prima vinden met de spelers en de trainers."Merkwaardig genoeg kwam er afgelopen voorjaar geen telefoontje van zijn oude club De Graafschap. "Tja, ze zochten wel een linksback. Maar als ze me niet willen, dan houdt het op. Ik ga zelf niet naar clubs bellen."De competitiestart, met 3 punten uit 3 duels, is volgens Cavlan een prima begin. "Tegen AZ hadden we met een beetje geluk een punt kunnen pakken en tegen Ajax was het gewoon niet goed. Maar als we tegen De Graafschap winnen is iedereen dat weer vergeten, want voor 6 punten uit vier duels had iedereen vooraf getekend. Wat het gaat worden vanavond? Ik zeg 2-0 voor ons."