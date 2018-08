Deel dit artikel:













Bestuurder overleden bij ongeluk op A28 bij Assen-Noord De auto schoot van de weg af (Foto: Persbureau Meter)

Bij een eenzijdig ongeluk op de oprit van de A28 bij Assen-Noord is de bestuurder van een bedrijfsbusje overleden.

Door nog onbekende oorzaak schoot de auto van de weg, vloog over de kop en belandde op zijn kant in het gras langs de oprit. De bestuurder overleed ter plekke.



Bij het ongeluk raakte verder niemand gewond, er zat niemand anders in de wagen. Over de identiteit van de bestuurder is nog niets bekend. Het verkeer wordt omgeleid.