Ongeluk A28 bij Assen-Noord, bestuurder zwaar gewond De auto schoot van de weg af (Foto: Persbureau Meter)

Op de oprit van de A28 bij Assen-Noord is in de richting van Groningen een auto van de weg geraakt. De bestuurder van de wagen is volgens eerste berichten zwaar gewond.

Door nog onbekende oorzaak schoot de auto van de weg en belandde op zijn kant in het gras langs de oprit. De brandweer en de traumahelikopter zijn ter plaatse.



Het verkeer ondervindt vooralsnog geen hinder van het ongeluk.