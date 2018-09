Meppel is 'wildplasgemeente' van Drenthe

In Meppel zijn vorig jaar de meeste boetes uitgedeeld voor wildplassen en wildpoepen van alle Drentse gemeenten.

Per tienduizend inwoners werden in Meppel ruim 25 boetes uitgedeeld. Dat is fors meer dan Coevorden, de nummer twee op de ranglijst. In die gemeente werden 6,2 boetes per tienduizend inwoners uitgedeeld.Ook landelijk gezien draait Meppel in de top mee qua boetes voor wildplassen en -poepen. Alleen in de gemeenten Terschelling, Valkenburg aan de Geul, Leeuwarden, Noordwijk, Utrecht en Schouwen-Duiveland werden relatief gezien meer boetes uitgedeeld.