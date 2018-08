Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Sip de Jong (93) uit de Wijk doet mee aan The Voice Senior Sip de Jong (93) zit klaar voor zijn auditie bij The Voice Senior (foto:Dylan de Lange/RTV Drenthe)

Sip de Jong doet mee met The Voice Senior. De 93-jarige inwoner van de Wijk zingt al meer dan zeventig jaar en beproeft zijn geluk bij de oudereneditie van The Voice of Holland. Vanavond wordt zijn auditie uitgezonden.

Geschreven door Dylan de Lange

De Jong noemt zijn deelname een erg leuke ervaring. "We werden goed verwend tijdens de opnames. Wendy van Dijk liep met me het podium op en één van de meisjes van RTL wilde wel met me trouwen", lacht de zanger. "Dat doe ik maar niet: ik heb al een lieve vrouw."



'Ik verklap niks'

Met vrouw Jenny en familie en vrienden zit hij vanavond aan de tv gekluisterd om naar zijn eigen auditie te kijken. De afloop weet hij natuurlijk al, maar verklappen of hij door is mag nog niet.



"De omgang met de deelnemers van The Voice Senior is heel leuk", beaamt De Jong. "Er hangt helemaal geen competitiesfeer. Wie van onze leeftijd zit nog op een doorbraak te wachten? De druk bij jongeren is daarin hoger en daarom is daar meer strijd tussen de artiesten. Bij ons is het juist heel ontspannen en gezellig."



Dutje voor het zingen

Zo ontspannen dat De Jong voordat hij het podium betreedt nog vaak even een dutje doet. "Ik heb helemaal geen last van zenuwen. Of ik nou voor tien mensen zing of voor een miljoen."



De Jong begon in de oorlog al met zingen en zong daarna onder andere in bigbands op de radio en bij het Metropole Orkest. Het liedje dat De Jong in zijn auditie zingt is All Of Me, een populair jazznummer uit de jaren dertig. "Dat zong ik vaak na de oorlog en nu is me opgedragen om dat nummer te zingen."



Nu maar hopen dat alle stoelen omdraaien. Vanavond is De Jong te zien in The Voice Senior om half negen op RTL 4.