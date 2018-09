Dit is volgens de jury het mooiste nutteloze bouwwerk

Kunstwerk de Ver-kijker van de Groninger Tim Vinke is volgens een vijfkoppige jury het mooiste nutteloze kunstwerk. Vinke wint daarmee vijfduizend euro.

Het was voor het eerst dat deze wedstrijd werd georganiseerd in Norg. Rond het dorp stonden afgelopen maand dertien folly's langs een zestien kilometer lange fietsroute. Het kenmerk van een folly-kunstwerk is dat het nutteloos is, maar vaak wel een verhaal vertelt.De kunstenaars kregen vijfhonderd euro om een bouwwerk te maken. Dat resulteerde in heel verschillende kunstwerken. Van een exit-bordje midden in het bos, tot een schots en scheef huis midden in een weiland.Het bouwwerk van Tim Vinke kwam als de winnaar uit de bus. Zijn houten stellage nodigt voorbijgangers uit om naar het landschap te kijken. "Het is een echte eye-catcher, zegt organisator en jurylid Ina Reynders. "Kinderen kunnen er op klimmen, je kunt er omheen lopen en doorheen kijken van alle kanten. Bovendien zit de Ver-kijker fantastisch in elkaar, heel vakkundig."Vinke werkt als binnenhuisarchitect in Groningen, maar wilde met dit bouwwerk mensen even stil laten staan bij het Drentse landschap. "In de gehaaste en drukke samenleving waar we tegenwoordig in leven heb ik een object gemaakt waar mensen de rust moeten pakken en de omgeving in zich op moeten laten nemen", zegt de Groninger over het bouwwerk.Toch moet hij het bouwwerk vandaag weer afbreken. "Dat is helaas de afspraak", zegt organisator Reyner erover. "We hopen natuurlijk dat de kunstenaars hun bouwwerken toch weten te verkopen of op een plek neer kunnen zetten, zodat we er van kunnen blijven genieten."Op de huidige locatie mogen de dertien nutteloze bouwwerken niet blijven.