Slachtoffer bij Assen-Noord was 30-jarige man uit Grootegast

De bestuurder van een bedrijfswagen die vanmiddag op de A28 bij Assen-Noord om het leven kwam, was een 30 jarige man uit Grootegast.

Zijn wagen raakte door nog onbekende oorzaak van de weg bij de oprit naar de snelweg. Naast de weg sloeg hij over de kop en de auto kwam op zijn zijkant in het gras terecht.Volgens de politie was er sprake van een eenzijdig ongeluk en ook zat er niemand anders in de auto. Het slachtoffer overleed ter plekke. Bij het ongeluk raakte verder niemand gewond.