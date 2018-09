FC Emmen laat zege glippen tegen De Graafschap: 1-1

VOETBAL - FC Emmen verdiende de zege tegen De Graafschap, kreeg tien minuten voor tijd via de goal van Alexander Bannink ook loon naar werken, maar uiteindelijk scoorde Fabian Serrarens de gelijkmaker: 1-1.

Een onnodig gelijkspel dus, dat voelt als een nederlaag en als Emmen aan het einde van de rit twee punten te weinig heeft, zullen de gedachten zonder twijfel ook teruggaan naar deze avond.Door het punt stijgt FC Emmen wel drie plekken, naar de 13e plek in de eredivisie. De Drentse club heeft nu 4 punten uit 4 duels.In de eerste helft, die gelijkopgaand was, kreeg De Graafschap de eerste grote kans. Het was Stef Nijland die zomaar opdook voor Kjell Scherpen, maar de doelman van Emmen op zijn eg vond. Emmen werd pas in de slotfase van de eerste helft dreigend. Eerst zag Nicklas Pedersen een schot vanaf de zestien gekeerd worden door Hidde Jurjus, waarna de rebound over werd geschoten door Luciano Slagveer. Nick Bakker kreeg kort daarna een enorme kopkans, maar de verdediger kopte recht door het midden en gaf daarmee Jurjus de gelegenheid om zijn doel schoon te houden.In de tweede helft gooide Emmen alle schroom van zich af. Waar de ploeg van Dick Lukkien in de eerste helft misschien wel captain Anco Jansen miste, was dat na rust niet te zien. Met veel enthousiasme werd het doel van De Graafschap bestookt. Er kwamen dertien corners en zeker vijf prima kansen. Pedersen, Bannink, Bijl en Chacon kregen de bal echter niet in het netje.Negen minuten voor tijd viel dan toch de verdiende treffer, kort nadat de thuisclub na een fout van Scherpen (en een enorme misser van Sven Nieuwpoort, die naast kopte) door het oog van de naald kroop. Het was uitgerekend Alexander Bannink, die maar een uur zou spelen, die scoorde. De aanvallende middenvelder, die vandaag pas zijn eerste minuten maakte in het shirt dit seizoen, frommelde de bal uit een hoekschop over de doellijn: 1-0.Het was het ook meteen de laatste actie van Bannink, die werd vervangen door Henk Bos. Terwijl de Tukker op de bank genoot van de geweldige sfeer op De Oude Meerdijk en iedereen al dacht aan een reuzensprong in de stand (plek 6 zou de positie zijn bij winst) tikte Serrarens in twee instanties de bal langs Scherpen, nadat Emmen zwak verdedigde bij een hoge voorzet: 1-1.