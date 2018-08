Laatste actiedag Mont Ventoux: 'Allemaal de top bereikt'

Wederom een drukke dag op de flanken van de Mont Ventoux. Op de tweede dag van de actie Groot Verzet tegen Kanker, van de Meppelse stichting Mont Ventoux, bedwongen vandaag na de (hard)lopers ook de fietsers de Reus van de Provence.

Aan de beklimming per van de bijna tweeduizend meter hoge berg deden ruim 250 deelnemers mee. Om hen een steuntje in de rug te geven, deelde Monique Zuidersma, vrijwilliger van de stichting Mont Ventoux, onderweg water en bananen uit."Volgens mij hebben ze allemaal de top bereikt. De eerste is vanmorgen in anderhalf uur naar boven gegaan en de laatste is van half tien tot een uur of één bezig geweest. Er zijn ook mensen die de beklimming drie keer hebben gedaan", vertelt Zuiderma enthousiast over de actie.In totaal deden er dit jaar zo'n 520 deelnemers mee aan het Groot Verzet tegen Kanker. In het najaar wordt bekend hoeveel geld er is binnengehaald.