Drentse advocaat krijgt beroepsverbod na kwijtmaken twee ton De advocaat mag zijn werk niet meer uitvoeren (Foto: Roos Koole/ANP XTRA)

Een advocaat uit Drenthe krijgt een verbod op het uitoefenen van zijn functie omdat hij 200.000 euro van zijn klanten kwijtraakte.

De advocaat, die zijn kantoor heeft in Friesland, werd geschorst door het Hof van Discipline in Utrecht. Hij zou zich volgens het hof extreem hebben misdragen door geld dat bedoeld was voor gedupeerde beleggers af te laten vloeien naar zijn eigen privérekening en die van een kantoorgenoot.



Tegenwerken

Het Hof verwijt de Drentse advocaat dat hij continue probeerde het onderzoek tegen te werken. "Hij heeft zich doelbewust aan de verplichting om rekening en verantwoording af te leggen proberen te onttrekken, komt telkens gemaakte afspraken op zittingen niet na, vertoont ontwijkend gedrag met een oneigenlijk beroep op de geheimhoudingsplicht en heeft een ondeugdelijk accountantsrapport ingediend", aldus het Hof.



Uit onderzoek bleek dat de twee ton is verdampt door verschillende overboekingen en gedeeltelijk is meegenomen in een honorarium van drie ton. Daarvoor zag het Hof geen enkele onderbouwing.