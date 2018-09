Sip de Jong (93) na auditie al uitgeschakeld voor The Voice Senior

Zanger Sip de Jong (93) uit de Wijk is geen ronde verder in The Voice Senior. Geen van de coaches draaide de stoel voor de Drent tijdens zijn auditie, waardoor het muzikale avontuur alweer is afgelopen.

"Wat leuk om u te zien, en ook te horen", zei jurylid Gordon, nadat de Drent klaar was met zijn liedje van Frank Sinatra. "Oh, toch wel? Maar waarom draai je dan niet!", zei Sip, waarmee hij de lachers op zijn hand kreeg.Stamelend probeerde Gordon nog uit te leggen, dat hij de stoel niet draaide, omdat de timing van De Jong niet helemaal klopte. "Nou, normaal gesproken kom je toch wat makkelijker uit je woorden", zei de Drent adrem.Sip de Jong is met zijn 93 jaar de oudste deelnemer ooit wereldwijd aan The Voice, zo zei Marco Borsato. "Respect dat u hier staat."Ook waren alle juryleden zeer verrast dat de zanger zelf ook nog mondharmonica speelde in het liedje. "Speelt hij dat zelf, nee vast niet toch?", zei Ilse de Lange vanuit haar stoel. Toen dat wel het geval bleek, was de bewondering voor Sip de Jong nog groter. Maar dat alles redde de Drent niet door de eerste ronde heen.De Jong nam de vroege uitschakeling in de uitzending meteen sportief op. "Hartstikke leuk zo, ik ben ooit begonnen met zingen op radio in 1946, en nu schei ik uit met televisie," reageerde hij tegen The Voice-presentatrice Wendy van Dijk.Hoewel het bij een eenmalig optreden blijft, vond De Jong zijn deelname een erg leuke ervaring. "We werden goed verwend tijdens de opnames. Wendy van Dijk liep met me het podium op en één van de meisjes van RTL wilde wel met me trouwen", lacht de zanger. "Dat doe ik maar niet: ik heb al een lieve vrouw."De Jong begon in de oorlog al met zingen en zong vanaf 1946 onder andere in bigbands op de radio en bij het Metropole Orkest. Het liedje dat De Jong in zijn auditie zong was All Of Me van Frank Sinatra: een populair jazznummer uit de jaren dertig. "Dat zong ik vaak na de oorlog, en nu was me opgedragen om dat nummer te zingen."