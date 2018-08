Deel dit artikel:













Sip de Jonge (93) na auditie al uitgeschakeld voor The Voice Senior Sip de Jonge is helaas niet door (Foto: RTV Drenthe)

Zanger Sip de Jonge (93) uit de Wijk is geen ronde verder gekomen in The Voice Senior. Geen van de coaches draaide zijn of haar stoel voor de Drent.

Ondanks zijn vroege uitschakeling noemt De Jong zijn deelname een erg leuke ervaring.



"We werden goed verwend tijdens de opnames. Wendy van Dijk liep met me het podium op en één van de meisjes van RTL wilde wel met me trouwen", lacht de zanger. "Dat doe ik maar niet: ik heb al een lieve vrouw."



Metropole Orkest

De Jong begon in de oorlog al met zingen en zong daarna onder andere in bigbands op de radio en bij het Metropole Orkest. Het liedje dat De Jong in zijn auditie zingt is All Of Me van Frank Sinatra: een populair jazznummer uit de jaren dertig. "Dat zong ik vaak na de oorlog en nu is me opgedragen om dat nummer te zingen."