Doelpuntenmaker Bannink: Ik voelde dat ik nog even door moest

VOETBAL - Het gebaar van Alexander Bannink richting Dick Lukkien was zeventien minuten voor tijd overduidelijk. 'Niet wisselen nu' gaf de aanvallende middenvelder aan. Tegen de afspraak in speelde de Tukker al langer dan gepland, maar Bannink voelde dat hij nog niet klaar was. Terecht.

Dit hoort misschien wel bij het leerproces, maar dit moet er snel uit. Alexander Bannink, doelpuntenmaker FC Emmen over de late gelijkmaker van De Graafschap

FC Emmen laat zege glippen tegen De Graafschap

Want acht minuten nadat niet hij maar Slagveer werd vervangen frommelde Bannink FC Emmen naar een 1-0 voorsprong. "Ik voelde dat ik nog even door moest", aldus Bannink na afloop. "Natuurlijk moet die bal dan nog wel even goed vallen en gelukkig gebeurde dat. Helaas konden we het daarna niet vasthouden. Dat is echt zwaar balen.""Deze voorsprong hadden we nooit uit handen mogen geven", vervolgt de doelpuntenmaker die na de 1-0 direct werd vervangen. "Dit voelt als een nederlaag. Dit mag ons niet gebeuren in de slotminuten. Misschien hoort dit wel bij het leerproces, maar dit moet er wel snel uit."