Dick Lukkien: Met dit gemiddelde blijven we in de eredivisie

VOETBAL - Voor zes punten uit vier duels had hij voorafgaand aan het seizoen getekend. Na het gewonnen duel bij ADO Den Haag had hij er misschien ook wel op gerekend en dus baalde Dick Lukkien dat zijn ploeg de 1-0 voorsprong tegen De Graafschap niet kon vasthouden gisteravond.

"Als je zoveel energie steekt in het maken van de verdiende goal en die valt, dan moet je de zege over de streep trekken. Dat dat ons niet lukt moeten we onszelf verwijten, al besef ik dat ik niet neutraal ben. Persoonlijk vind ik namelijk dat we meer druk op die voorzet moeten geven waaruit die goal valt en daarna veel beter in duel moeten gaan met Fabian Serrarens. Maar als neutrale toeschouwer, en dat is voor mij lastig, zou je kunnen zeggen dat die voorzet met uiterste precisie wordt voorgegeven", aldus Lukkien.De oefenmeester vindt het te ver gaan om de 1-1 te betitelen als een 'nederlaag'. "Dat vind ik overdreven. Natuurlijk balen we van de gelijkmaker, maar het spel geeft me voldoende vertrouwen voor de rest van het seizoen. We staan op een punt gemiddeld. Heb je dat aan het einde van het seizoen, dan denk ik dat we er in één keer inblijven. Maar het klopt, voor zes punten had ik getekend maar vier punten is misschien wel reëel."