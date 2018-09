Live: Veldslag om Norg

MOUNTAINBIKEN - Ruim 1.400 mountainbikers beginnen vanochtend aan de vijfde editie van de Veldslag om Norg.

De wedstrijd gaat over 100 kilometer. Robbert de Nijs uit Warmenhuizen ging er vorig jaar met de winst vandoor. Bij de vrouwen ging de overwinning toen naar Judith Visser uit Valkenswaard.De Veldslag om Norg is een wedstrijd en een prestatietocht ineen. De recreanten kunnen kiezen uit 75 of 100 kilometer, voor de jeugd is er een parkoers van 50 kilometer.