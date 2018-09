Wouter Marinus baalt van reserverol: Ik ben geslachtofferd

VOETBAL - FC Emmen-middenvelder Wouter Marinus voelt zich geslachtofferd door trainer Dick Lukkien na het kansloos verloren duel van vorige week tegen Ajax (5-0). De Drent zat gisteravond, in het thuisduel tegen De Graafschap, op de bank. Uiteindelijk viel hij nog in, maar dat kon zijn slechte gevoel niet echt wegnemen.

Dit is kut, want ik wil natuurlijk spelen. Maar de knop moet om en dat gaat ook wel gebeuren. Ik ben ervaringsdeskundige. Wouter Marinus, middenvelder FC Emmen die gisteravond op de bank zat tegen De Graafschap

"Het is nu al de zoveelste keer dat mij dit overkomt na een wedstrijd tegen Ajax, PSV of Feyenoord. Ook bij PEC Zwolle mocht ik die duels vaak spelen. Hartstikke mooi hoor, maar als je dan een week later je basisplek kwijt bent is het enorm waardeloos. Ik hoopte met mijn overstap naar Emmen ervan af te zijn, maar hier gebeurt exact hetzelfde. Dat is wel kut ja. Natuurlijk was het niet goed vorige week, maar ik denk dat de trainer wel meer spelers had kunnen wisselen."Marinus vervolgt: "De trainer weet hoe ik erover denk. Ik heb een gesprek met hem gehad en wat daar gezegd is hou ik voor me, maar het is niet zo dat hij zal schrikken van deze woorden."De Drent beseft dat lang treuren geen zin heeft. "Natuurlijk is het balen want je doet het voor de wedstrijden, maar ik moet verder. Dat gaat ook wel gebeuren. De knop moet om, dat weet ik als geen ander. Ik ben inmiddels een ervaringsdeskundige."