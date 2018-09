Live: Bloemencorso Eelde

Het is zover. Na maanden van noeste arbeid komen de rijdende kunstwerken de opbouwplaatsen uit en worden tijdens het bloemencorso in Eelde vanmiddag getoond aan het publiek.

De optocht van de 62ste editie, met als thema 'feesten van de wereld', is hieronder live te volgen. De presentatie is in handen van Judith Regendorp.