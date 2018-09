Deel dit artikel:













Fietsen van Norg naar Wenen om Europeanen te verbinden Bike for Euope start in Norg (foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe) De deelnemers van Bike for Europe zijn klaar voor vertrek (foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe) Deelnemers onderweg van Norg naar Wenen (foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe)

Het fietsen moet gepromoot worden en daarom startten zes internationale deelnemers vanochtend vroeg hun 22-daagse fietstocht naar Wenen.

Nog voor de eerste ronde van mountainbikeronde Veldslag om Norg startte, begonnen de zes deelnemers van Bike for Europe aan hun monstertocht. Het doel van de fietstocht, op de racefiets en mountainbike naar Oostenrijk, is om meer aandacht te krijgen voor het fietsen, ook in het buitenland.



"Het duurzame karakter van het fietsen is daarbij een belangrijk thema", vertelt projectleider Dennis Schomaker. "Ook voor onze eigen fitheid. Het is de goedkoopste manier van fitness." En waar kun je zo’n project beter starten dan in fietsprovincie Drenthe, moeten de deelnemers hebben gedacht.



Mensen bij elkaar brengen

De Oostenrijkse Dominik Sandler fiets ook een deel van de route mee. Hij stopt vanwege een ander fietsproject in Brussel, maar vindt het belangrijk dat deze tocht wordt gemaakt. "In deze roerige tijden van de Europese Unie is het belangrijk om de inwoners van de EU weer te binden. Fietsen is een goed middel om dat voor elkaar te krijgen: het is actief, goedkoop, maar ook toegankelijk voor iedereen."



Alles staat in het teken van mensen uit verschillende landen met elkaar te laten binden, want de fietsers uit Norg is niet de enige groep die de 1.500 kilometer lange tocht naar Wenen aangaat. Ook start een groep van vijf tot zes fietsers vanuit het Griekse Thessaloniki.



Over de grens

Hoewel de tour vooral gericht is op Europa, doet er ook een Zuid-Afrikaan, Merida Otto, mee. Otto is gek van fietsen en vindt het vooral erg leuk dat dit evenement in het leven geroepen is om mensen met elkaar te verbinden. Dat is volgens haar hetgeen wat het zo leuk maakt. "Fietsen is leuk, zeker in een andere omgeving, maar het leukste is dat je zoveel verschillende mensen ontmoet tijdens zo’n reis."



Dat Otto bijna een maand onderweg is, vindt ze helemaal niet erg. "Hoe moeilijker iets is, hoe leuker het kan worden." De fietsers zijn in ieder geval goed voorbereid. Otto heeft het volste vertrouwen dat de reis goed verloopt. Mocht er toch onverwacht iets fout gaan, hoopt zij dat behulpzame omstanders hen, als het nodig is, uit de brand helpen. Ook dat brengt mensen bij elkaar.