Alexander Bannink gekozen tot 'man of the match' tegen De Graafschap

VOETBAL - Alexander Bannink was volgens jullie de beste speler van de wedstrijd tussen FC Emmen en De Graafschap. De wedstrijd eindigde gisteravond in 1-1.

De aanvallende middenvelder van FC Emmen zou aanvankelijk na ruim een uur spelen worden gewisseld. " Niet wisselen nu ", gaf Bannink zeventien minuten voor tijd aan. Tegen de afspraak in speelde de Tukker langer dan gepland, maar dat leidde wel tot een treffer van zijn voet in de 81ste minuut.Bannink kon rekenen op ruim 36 procent van jullie stemmen. Kjell Scherpen, dit seizoen al twee keer gekozen tot 'man van de wedstrijd', eindigde als tweede met iets meer dan 27 procent. Gersom Klok werd derde met ruim 7 procent van de stemmen. In totaal werd er 548 keer gestemd.Donderdag in ons tv-programma Rood Wit TV krijgt Bannink een presentje overhandigd vanwege de winst in deze verkiezing.