Bodemsporen op Emmer Es breinbreker voor archeologen De bodemsporen volgens Google Maps (foto: Google Streetview)

Amateurarcheologen in Emmen breken zich het hoofd over geheimzinnige bodemsporen op de Emmer Es. Via Google Maps zagen de onderzoekers tot hun grote verrassing een waarschijnlijk door mensenhanden gemaakte vierkante vorm van veertig bij veertig meter in het landschap opduiken.

De sporen waren op eerdere foto’s nog niet zichtbaar. Gerrie van der Veen, voorzitter van de Stichting Archeologie en Monument uit Emmen, ontdekte de geheimzinnige vorm in de bodem van de akkers aan de Sluisvierweg.



"Ik bestudeer al meer dan dertig jaar kaarten en luchtfoto’s van dit gebied. Nooit eerder kwam ik deze vorm tegen die duidelijk door mensenhanden ontstaan is. In het verleden is hier grondig archeologisch onderzoek gedaan en dus hoopten we tevergeefs dit oude bouwwerk terug te kunnen vinden in de boeken."



Speculeren

De amateurarcheoloog kan alleen maar speculeren over de betekenis. "Misschien wel een kraal voor vee. Daar lijkt het een beetje op, want het ziet een beetje uit als een omheining. Het kan ook gewoon een ander bouwwerk van een boer geweest zijn of iets veel ouders. Vanaf een foto kan je geen tijd bepalen. Zelfs in het boek 'Reuvens in Drenthe', over de grondlegger van de Nederlandse archeologie, is niets te vinden."



Reuvens deed in 1833 uitvoerig onderzoek in Drenthe en ontdekte talloze grafheuvels vlak bij de plek waar de geheimzinnige vorm opdook.



Nieuwsgierig

Van der Veen: "Misschien komt er een tijd waarin we diep de bodem in kunnen kijken en ontdekken of er iets in de grond zit."



Zelf is hij niet van plan ter plekke een spade in de grond te steken, want opgravingen mogen alleen gebeuren met toestemming van de provinciaal archeoloog in Assen. Die wordt volgens een woordvoerder momenteel overstelpt met dergelijke meldingen. Reden hiervoor zijn de steeds scherpere foto’s die Google online zet.