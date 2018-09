Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Robbert de Nijs opnieuw de beste in Veldslag om Norg Robbert de Nijs komt als eerste over de streep (foto: Ghost Veldslag om Norg)

MOUNTAINBIKEN - Robbert de Nijs uit Warmenhuizen heeft voor de tweede keer op rij de Veldslag om Norg gewonnen.

Al vroeg in de race ontstond een kopgroep van negen man. Op 30 kilometer voor het einde, in de heuvelzone van Assen bleven, naast De Nijs, zes man over: Jasper Ockeloen, Tim Smeenge, Anne-Mark van der Vlag, Erik Groen, Gert-Jan Bosman en Thom Bonder. Uiteindelijk was De Nijs de snelste in de sprint, voor Bonder en Groen.



Bij de vrouwen ging de overwinning naar Iris van der Stelt. Zij was na 100 kilometer sneller dan Daniëlle Meijering en Laura Krans-Ringersma.



De Veldslag om Norg werd dit jaar voor de vijfde keer georganiseerd.