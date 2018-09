Deel dit artikel:













Drentse jongeren worden ondernemer in vakantie: 'Ik heb weinig strand gezien' De deelnemers aan ZomerOndernemer moesten in de vakantie hard werken (Foto: RTV Drenthe/Jeroen Willems) Het bedrijf Op Smaeck mag zijn kunsten landelijk vertonen (Foto: ZomerOndernemer)

Geen zon, zee en strand voor twintig jongeren uit Meppel en omstreken. De ambitieuze tieners en twintigers deden tijdens de vakantie mee aan het project ZomerOndernemer.

Geschreven door Jeroen Willems

In zes weken tijd werden ze onder professionele begeleiding klaargestoomd voor het ondernemerschap.



Paula Veldman en haar vriend Bart-Jan Winters hebben hun idee voor luxe borrelplanken uitgewerkt gedurende ZomerOndernemer. Hun net opgestarte bedrijfje heet Op Smaeck. “In zeven weken tijd hebben we alles officieel gemaakt. We staan bij de KVK ingeschreven, we hebben ons concept verder uitgedacht, we hebben inmiddels een website die werkt en vanaf dit moment kan er ook besteld worden”, zegt Veldman.



Jongeren moeten in 'aan-stand'

De jongeren tussen de 15 en 25 jaar krijgen drie cursusdagen aangeboden. Vervolgens zijn er terugkomdagen en workshops bij verschillende ondernemers. Ook krijgen ze een coach die ze begeleidt bij het opstarten van hun eigen bedrijf.



“Dit is heel anders dan op school. Daar ga je zitten en ga je luisteren. Hier moet heel veel uit jezelf komen. We zetten de jongeren in een echte ‘aan-stand’ en leren ze ook wat samenwerken is, want dat is heel belangrijk”, zegt Liesbeth Kingma van de organisatie.



Inspiratie op terras

Aan het eind van van de zomer hebben zes jongeren van de groep in Meppel een echt eigen bedrijf en een aantal gaat dat binnenkort als nog realiseren. De meeste jongeren zijn niet op vakantie geweest, want het was hard werken. “Ik heb weinig strand gezien dit jaar. Op de zomerse dagen hebben we wel terrasjes kunnen pakken om onze ideeën verder uit te denken en een beetje inspiratie op te doen bij anderen. Verder zijn we vooral hard aan het werk geweest”, zegt Paula Veldman.



Voor Veldman en haar vriend werd het harde werk goed beloond. Haar bedrijf Op Smaeck werd als beste verkozen en mag daarom naar de finale van ZomerOndernemer. De luxe borrelplanken op bestelling zullen het daar opnemen tegen andere net gestarte bedrijfjes uit de rest van Nederland.