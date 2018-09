Deel dit artikel:













Schans bezorgt ACV op valreep zege ACV-doelman Ben Wormmeester moet strekken (foto: Ger Hensen/RTV Drenthe) De nieuwe aanvoerder van ACV: Gibril Sankoh (foto: Ger Hensen/RTV Drenthe)

VOETBAL - Het naar de hoofdklasse B gedegradeerde ACV is het nieuwe seizoen gestart met een zege. Op bezoek bij Excelsior '31 uit Rijssen tikte Daniël Schans op de valreep de winnende treffer binnen: 1-2.

Met de aanvoerdersband om zijn arm verrichtte nieuweling Gibril Sankoh de toss. Een trainersklus bij FC Groningen leek zijn overgang naar ACV te verstoren, maar Sankoh laat de coaching van een jeugdteam schieten, waardoor de verdediger op zaterdag in actie kan komen voor de hoofdklasser uit Assen.



Na twintig minuten spelen zette Justin Mulder ACV op voorsprong. Een voorzet van Ezra Schrijver kwam terecht bij de aanvaller. Mulder, oud-speler van FC Emmen, werkte de bal in de korte hoek achter de doelman van Excelsior'31.



Koud kunstje

Zes minuten voor rust bracht Tom Smoes de Overijsselse thuisploeg op gelijke hoogte. Een lage voorzet van flankspeler Cem Köse kwam voor de voeten van de vogelvrije Smoes, die ACV-goalie Ben Wormmeester met een hard schot door het midden kansloos liet.



Na rust waren er twee kopkansen voor Excelsior'31. De enige keer dat het net bolde was aan de overkant. In de blessuretijd kreeg ACV nog één corner. De kopbal van invaller Robert Talens werd nog van de lijn gehaald, maar de scoringsmogelijkheid in de rebound bleek een koud kunstje voor matchwinner Daniël Schans.



Genemuiden SC

Door de uitoverwinning schrijft ACV de eerste drie punten van het seizoen bij. De formatie van Fred de Boer ontvangt volgende week de eerste koploper van de hoofdklasse B: Genemuiden SC. De ploeg uit het Oosten was zaterdagmiddag op eigen veld met 5-1 te sterk voor DETO.