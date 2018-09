Deel dit artikel:













Monsterzege Achilles 1894 op Asser Boys in beker: 32-0 Achilles 1894 zaterdag won met een enorm verschil in kwaliteit van Asser Boys zaterdag (Foto: archief RTV Drenthe)

Een even doelpuntrijke als eenzijdige middag op Sportpark Marsdijk in Assen. Daar walste Achilles 1894 zaterdag in de eerste bekerwedstrijd over Asser Boys zaterdag heen: 32-0.

De eerste treffer viel al in de tweede minuut, toen Wouter van der Molen scoorde. Het bleek het startschot van een doelpuntenstorm, want na een kwartier stond het al 4-0 voor de thuisploeg.



Rusten met 15-0

Nog voor rust maakte Achilles 1894 maar liefst veertien doelpunten en Asser Boys eentje. Helaas voor de blauwhemden verdween die bal in het eigen doel, waardoor de ploegen met een 15-0 stand aan de thee gingen.



Spanning kwam er nooit in de wedstrijd, helemaal doordat er één minuut na de aftrap alweer gescoord werd door Achilles. In de daaropvolgende minuten liepen de Marsdijkers uit naar 32 doelpunten, toen de scheidsrechter een einde maakte aan de martelgang voor Asser Boys.



Te hoog ingedeeld

Trainer Jack Zomer van Asser Boys had wel wat verklaringen voor de dramatische wedstrijd. "Wij zijn een helemaal nieuw zaterdagteam en wilden graag in de B-categorie ingedeeld worden. Dat kon volgens de KNVB helaas niet en daardoor spelen we nu A-categorie. Daarnaast zitten wij in de 5e Klasse, terwijl Achilles in de 3e Klasse uitkomt. We zijn gewoon te hoog ingedeeld."



'Lat aardig hoog gelegd'

De trainer van Achilles 1894, Gerard Schutte, complimenteert zijn ploeg, maar zag ook het duidelijke kwaliteitsverschil met de stadsgenoot. "We hebben zelf een aardig ploegje, maar Asser Boys was ook verre van compleet." Het team uit Marsdijk gaat in ieder geval met een flinke dosis zelfvertrouwen de andere bekerduels tegemoet. "We hebben de lat wel aardig hoog gelegd", lacht Schutte.



Volgende week speelt Asser Boys in de beker thuis tegen Borger. Achilles 1894 moet het opnemen tegen Zuidlaren.



Doelpuntenmakers

Ferdi Hidding (8), Melvin Schoenmakers (5), Marco Kolhoop (4), Michael Boersma (3), Martijn Oostra (3), Leon Regtop (3), Wouter van der Molen (2), Ayman Abdel Alim, Marinus Gerding en Thomas Horneman. Asser Boys maakte één eigen doelpunt.