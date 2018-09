Deel dit artikel:













Brand bij afvalverwerker Attero in Wijster onder controle [update] Brand bij Attero in Wijster (foto: persbureau Meter)

Bij afvalverwerker Attero in Wijster heeft vanmorgen brand gewoed in een loods. De brand brak rond half zes uit. De brandweer heeft inmiddels het sein brand meester gegeven en is bezig met nablussen.

In de loods stond een transportband met groenafval in brand. Volgens een woordvoerder van de brandweer is de ravage in de loods groot.



De brandhaard was moeilijk te bereiken, daarom werd uit voorzorg opgeschaald naar grote brand. De brandweer bestreed het vuur van buiten het pand. Korpsen uit Assen, Hoogeveen, Beilen en Dwingeloo zijn ingezet bij het blussen.



Volgens de brandweer zijn bij de brand geen schadelijke stoffen vrijgekomen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.