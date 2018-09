Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Auto tegen boom in Nietap; bestuurder gewond De bestuurder raakte gewond bij het ongeluk in Nietap (foto: De Vries media)

Een automobilist is afgelopen nacht in Nietap gewond geraakt toen hij met zijn auto tegen een boom botste. Het ongeluk gebeurde op de Vagevuurselaan.

Door de klap kwam de bestuurder met zijn hoofd tegen de voorruit. Hij is naar een ziekenhuis in Groningen gebracht.



Het is nog niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren.