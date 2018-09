Deel dit artikel:













DOS'46 wil in het linker rijtje eindigen DOS'46 begint ambitieus aan het nieuwe seizoen (Foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

KORFBAL - De nieuwe trainer van de korfballers van DOS'46, Pascal Zegwaard, begint ambitieus aan het nieuwe seizoen. Tijdens de spelerspresentatie gaf de oud coach van AVO Assen aan in het linkerrijtje te willen eindigen.

Geschreven door René Posthuma

Zegwaard was een van de weinig nieuwe gezichten tijdens de presentatie. Het team uit Nijeveen zet in op de succesvolle jeugdopleiding en dus stromen veel jeugdspelers door naar de eerste selectie. Toch is Zegwaard hoopvol gestemd. "De eerste weken zijn goed bevallen, met een goede groep ga ik voor een plaats in het linkerrijtje", laat de opvolger van Gerald Aukes weten.



Wereldkampioen

Leander Zwolle en Kim Petersen werden in de zomer wereldkampioen met Jong Oranje en hopen de opgedane ervaring mee te nemen naar Nijeveen. Aanvoerder Jelmer Jonker staat achter de doelstelling van de coach. "Dit seizoen moeten we stappen maken."



Uit handen van Hendrik Jan Brandsma van de KNKV ontving DOS'46 een oorkonde dat de club arbiterproof is en dat de club voldoet aan de eisen die de korbalbond stelt aan het aantal scheidsrechters die een club moet hebben.