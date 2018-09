Deel dit artikel:













Veel meer rookvrije buitensportclubs in Drenthe FC Assen is een van de rookvrije clubs (foto: RTV Drenthe/Marjolein Knol)

Het aantal rookvrije buitensportverenigingen in Drenthe is verdrievoudigd. In de provincie zijn nu negentien clubs geheel of gedeeltelijk rookvrij. Vorig jaar waren dat er nog zes.





Ook landelijk is het aantal rookvrije sportverenigingen toegenomen. Vanaf 1 september zijn in Nederland meer dan 550 sportclubs rookvrij. Dat waren er vorig jaar nog ruim 150.



Volgens de Hartstichting is de stijging mede te danken aan de steun van de vijf grote buitensportbonden en de gemeenten. Dat blijkt uit onderzoek van de Hartstichting. Die inventariseert regelmatig hoe het staat met het roken bij sportclubs.