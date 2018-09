Deel dit artikel:













Overtuigende competitiestart Achilles 1894 Achilles 1894 tegen De Bataven (Foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

VOETBAL - Achilles 1894 is de competitie begonnen met een overtuigende 4-0 zege op De Bataven. In Assen had de score, voor de jonge ploeg van trainer Paul Weerman, hoger uit moeten vallen.

Geschreven door René Posthuma

Achilles verzuimde om na ruim een minuut spelen een voorsprong te nemen. Pelle de Vries faalde, oog in oog, met doelman Jeroen Wels en schoot de bal in het zijnet. In een open eerste helft, golfde het spel op en neer.



In de 27ste minuut was De Vries wel trefzeker en zette de thuisploeg verdiend op een 1-0 voorsprong. De gasten kregen voor rust één grote kans, maar doelman Morten Otto reageerde attent op een poging van Lloyd Jackson.



Vlak voor rust verdubbelde Stan Haanstra de score door beheerst de 2-0 onder Wels door te schieten. Gezien het veldoverwicht was de ruststand dik verdiend.



De Bataven begon met meer overtuiging aan de tweede helft, wat alleen twee snelle corners opleverde. De beste kansen waren voor de Assenaren, maar Haanstra en Ali Pour Asli verzuimden de score te vergroten.



Haanstra was wel trefzeker vanaf elf meter. De topscorer van vorig seizoen benutte een makkelijk gegeven strafschop (3-0).



Met zijn derde van de middag bepaalde Haanstra de eindstand op 4-0 en zijn de Assenaren uitstekend begonnen aan de nieuwe competitie.