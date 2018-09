Deel dit artikel:













Jeffrey Herlings kan in Assen wereldkampioen MXGP worden Herlings kan in Assen wereldkampioen MXGP worden (foto: RTV Drenthe)

MOTORCROSS - Jeffrey Herlings (23) kan over twee weken op het TT Circuit in Assen zijn eerste wereldtitel in de MXGP binnenhalen.

Geschreven door Karin Mulder

De Brabander won vandaag beide manches in de Grand Prix van Turkije. Daardoor is het verschil met zijn grootste concurrent Antonio Cairoli uit Italië bijna niet meer te overbruggen.



Na achttien van de twintig Grand Prix is het verschil 95 punten in het voordeel van Herlings. Daardoor heeft hij in Assen nog maar zes punten nodig om zeker te zijn van de wereldtitel



Dit seizoen vijftien GP overwinningen

Vandaag won hij z'n vijftiende Grand Prix van dit seizoen. Zijn totaal staat inmiddels op 82.



Vorig seizoen maakte Herlings zijn debuut in de MXGP-klasse. Maar omdat hij toen, door blessures, een aantal wedstrijden moest missen werd hij toen tweede in de strijd om de wereldtitel.