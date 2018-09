Deel dit artikel:













Na tien jaar weer beddenrace in Eext Bedden racen door de straten van Eext (Foto: Josien Feitsma/RTV Drenthe)

De beddenrace in Eext, die uit het Noord-Hollandse Noord-Scharwoude is over komen waaien, werd tien jaar geleden gestaakt wegens een tekort aan deelnemers. Dit jaar staan buurtbewoners weer te popelen om in actie te komen.

Geschreven door Josien Feitsma

Het is een komisch gezicht: een tiental mensen die met bedden door de straten van Eext achter elkaar aan hollen. De race maakt onderdeel uit van het Zomerfeest in de buurt en trekt veel bezoekers.



'Ineens wilde iedereen meedoen'

"We zijn gestopt omdat we geen deelnemers meer kregen, maar nu waren er plotseling weer allemaal mensen in het dorp die weer mee wilden doen," legt organisator Albert Springer uit.



"Er sluipt in dit soort evenementen altijd een beetje sleur. De eerste keer is iedereen enthousiast, dan zakt het wat af. Deze versie zal ook niet tot 2020 duren denk ik. Maar waar vraag naar is, daar moet je naar draaien en hiermee krijgt het zomerfeest van Eext weer kleur."



Met bed door de straat

​Bij de beddenrace rent een tweetal met een bed op wielen door de straat. Eén persoon ligt op het bed en stuurt, de ander rent achter het bed en zorgt voor de snelheid. De spelers kunnen onderling afwisselen, maar moeten in totaal wel een uur rennen.



Het racen met de bedden is niet alleen maar lachen, gieren, brullen. "Het is heel zwaar. Ik sport zelf best veel, maar als je dit gaat doen denk je 'ik heb echt geen conditie'", vertelt deelneemster Jarna Lanjouw. "Maar het is wel heel erg leuk."



"In Eext is het evenement ooit uit een soort 'Ter land-ter zee en in de lucht-gedachte' ontstaan", legt Springer uit. "In Noord-Holland is het best serieus. Daar lopen ze ook wedstrijden van tweeënhalf uur en dan lopen ze bijna vijftig kilometer. Wij lopen een uur, dus bijna zeventien kilometer. Dus best serieus, maar er zijn ook deelnemers die onderweg een biertje drinken."



Meedoekriebels

Ondanks de lange, zware afstand kriebelde het dit jaar bij Jarna Lanjouw om weer mee te doen. "Het is een leuk spel. Ik weet dat ik ooit één keer aan de kant heb gestaan omdat het jaar ervoor alles deed me zeer de volgende dag. Maar aan de kant staan was nog erger, dus ik doe gewoon weer mee."



Dat er volgend jaar een vervolg aan gegeven, wordt weet Springer zeker. "Ik ben ervan overtuigd dat er de komende jaren ook weer meer ludieke bedden gaan komen. Kleine carnavalswagentjes zeg maar. De één vindt het mooi om een sportieve prestatie neer te zetten en de ander vindt het mooi om creatief te zijn."