175 brullende trekkers tijdens de tiende editie van Trekkertoertocht

PESSE - Het gebrul van 175 trekkers overstemt de rust in de vroege middag in Pesse. Het Pioniersveld vult zich al snel met trekkers en bestuurders die meedoen aan de tiende editie van de Trekkertoertocht.

De koffie staat vanaf 11:00 uur klaar in de witte partytent en de deelnemers druppelen langzaam binnen. Ze parkeren hun trekker achteruit in zodat ze om 13:00 uur, zodra het startschot heeft geklonken, direct weg kunnen rijden.Jan Otten is één van de eerste deelnemers die op het terrein aankomt. “Ik heb er heel veel zin in. Het is mooi weer vandaag, dus we gaan genieten.” Speciaal voor dit evenement hebben de deelnemers hun trekker gepoetst. “Zo zien de mensen ook eens schone trekkers”, lacht Otten."Normaal gesproken komen er 150 trekkers", vertelt Jan Woltinge van de organisatie. “Dit jaar hebben we gezegd dat iedereen mee mocht doen. Nu zijn er 175 trekkers die meerijden in de stoet.”Behalve de organisatie weet vooraf niemand de route. “Iedereen rijdt gewoon in één stoet achter de voorste trekker aan”, vertelt deelneemster Jacky Bakker. Trots staat zij naast haar oude, blauwe Ford. Klaar om te vertrekken.Bijna alle deelnemers zijn het er over eens: het mooiste van dit evenement is het showen van je trekker aan het grote publiek. “De mooiste plek is in het midden van de stoet”, meent Bakker. “De eerste trekkers worden niet gezien, maar dan gaan mensen toch naar buiten omdat ze merken dat er veel meer trekkers aankomen. Als je dan in het midden zit, wordt je door de mensen gezien!”Gezien en gehoord worden ze zeker. Onder luid getoeter verlaten ze het Pioniersveld. Het publiek zwaait de deelnemers uit. Maar ook als de trekkers al toeterend door de Notaris Mulderstraat in Hoogeveen rijden, staan veel mensen aan de zijlijn. De smartphones zijn erbij gepakt om foto’s te maken. Het overige verkeer moet maar even wachten tot de vier kilometer lange stoet voorbij is.Na twintig kilometer rijden is er een pauze op een plek die voor de deelnemers nog geheim is. “Elk jaar stoppen we halverwege bij een akkerbouwer of een bollenkweker”, legt Woltinge uit. “Dit jaar stoppen we bij een biologische varkensboerderij. Dat is wel mooi om te zien. Vaak zitten de varkens in hokken, maar hier lopen ze gewoon rond.”De barbecue staat aan en de mensen op de trekker krijgen de tijd om wat te eten en drinken. Ze hebben nog twintig kilometer te gaan. En ook tijdens die laatste kilometers zal de stoet niet onopgemerkt blijven.