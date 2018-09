Deel dit artikel:













Henk Kuipers vanwege 'vluchtgevaar' overgebracht naar zwaar beveiligde gevangenis Henk Kuipers zou vluchtgevaarlijk zijn (Foto: Vincent Jannink/ANP)

Henk Kuipers is afgelopen vrijdag overgeplaatst naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. De politie kreeg een anonieme tip over de voormalig captain van motorclub No Surrender, waaruit zou blijken dat er sprake is van vluchtgevaar.

Zijn advocaat Roy van der Wal bevestigt dat Kuipers sinds vrijdag in Vught zit en was naar eigen zeggen verbijsterd toen hij het hoorde.



Modelgevangene

Kuipers zat sinds 12 december in voorlopige hechtenis in de Penitentiaire Inrichting in Leeuwarden. Daar was hij volgens zijn advocaat een modelgevangene. "Henk scoort al maanden 'groen' in Leeuwarden en hij heeft een goede relatie met de medewerkers in Leeuwarden. Ik kan het me totaal niet voorstellen dat hij vluchtgevaarlijk is", aldus Van der Wal.



Vreemde timing

Wat vluchten volgens de advocaat nog onwaarschijnlijker maakt, is de timing. Over twee weken staat er een tussenzitting op de agenda. Van der Wal: "Hij zit er al acht maanden en dan zou hij nu, terwijl we over twee weken een schorsingsverzoek hebben staan, gaan vluchten? Iedereen kan zo'n anonieme melding maken en er is er maar eentje binnengekomen. Met alle respect: hoe durf je dat te geloven."



Van der Wal laat weten bezig te zijn met het opzetten van een bezwaarprocedure en een kort geding.



Henk Kuipers zit vast op verdenking van onder andere leidinggeven aan een criminele organisatie, afpersing en mishandeling.