Er rijden morgenochtend geen treinen tussen Assen en Groningen Europapark. Werkzaamheden aan de nieuwe spoortunnel bij Haren hebben vertraging opgelopen en er kan nog geen treinverkeer rijden.

Dit weekend zouden er bij het station van Haren drie nieuwe spoordekken worden ingereden, maar door materiaalpech is dat uiteindelijk maar bij één spoordek gebeurd.Prorail-woordvoerder Han Berends: "Tijdens graafwerkzaamheden heeft een kiepwagen een technische storing gekregen. Daardoor kon het zand niet afgevoerd worden en mede daardoor is er een planningsachterstand ontstaan. Dat is domme pech, maar niets wat we niet op kunnen lossen."De NS zet in de ochtend bussen in tussen Groningen Europapark en Assen. Dat duurt volgens het vervoersbedrijf tot 12.00 uur. Daarna moeten er weer treinen kunnen rijden.Morgen beginnen de meeste scholen aan het nieuwe schooljaar. Daardoor kan extra drukte ontstaan in de ochtendspits.