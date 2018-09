Deel dit artikel:













Probleemloze zege voor promovendus Alcides Alcides in de aanval tegen Be Quick 1887 (foto: Ger Hensen/RTV Drenthe)

VOETBAL - Alcides heeft een geslaagde rentree gemaakt in de hoofdklasse. De promovendus zegevierde in de eerste speelronde op het veld van Be Quick 1887 in het Groningse Haren: 0-2.

Alcides is na twee seizoenen afwezigheid terug in de hoofdklasse van het zondagvoetbal. De Meppeler club won in juni de finale van de nacompetitie, op eigen veld, van DEM uit Beverwijk met 1-0. Be Quick 1887 degradeerde diezelfde maand juist naar de hoofdklasse. In een tweeluik was Goes te sterk.



Efficiënt

Op het kunstgras van de Esserberg sprong Alcides in de competitie-ouverture uiterst efficiënt met de spaarzame kansen om. Halverwege de eerste helft rondde Jermain Wobbes direct de eerste doelpuntrijpe aanval af. De spits kopte van dichtbij een afgemeten voorzet van Frank Fokke binnen.



Koen Romme benutte in de 34e minuut de tweede grote kans van de Drentse gasten. Na slecht verdedigen bij Be Quick 1887 werkte de aanwinst de bal in de korte hoek tegen het net: 0-2. Alcides had de zaken achterin ook behoorlijk voor elkaar. Keeper Danny Bos hoefde nauwelijks in actie te komen.



Tandenloos

Vlak voor rust kwam Alcides nog bijna op 0-3, maar een inzet van Fokke ging voorlangs. Wobbes kwam bovendien te laat om de bal alsnog een doeltreffend zetje te geven. In de tweede helft nam Be Quick 1887 weliswaar het initiatief in handen, maar in aanvallend opzicht was de Harense formatie tandenloos.



Kansen kwamen er in de tweede 45 minuten wel voor Alcides, maar in tegenstelling tot de eerste helft lieten de aanvallers het afweten. Wobbes en Ryan Luyckx kregen de bal geen derde keer in het doel. Ook twee pogingen van invaller Boye Keizer leverden geen succes op, maar daar maalde uiteindelijk niemand om bij Alcides.



De geel-zwarte brigade speelt volgende week tegen RKHVV de eerste thuiswedstrijd van deze competitie. De Meppelers kijken echter ook alvast uit naar het bekerduel op donderdag 27 september. Alcides ontvangt dan AZ, de verliezend bekerfinalist van vorig seizoen.