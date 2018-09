Deel dit artikel:













Hoogeveen wint, MSC speelt gelijk Hoogeveen wint, MSC speelt gelijk (Foto: RTV Drenthe/Archief)

VOETBAL - De hernieuwde kennismaking met de hoofdklasse is Hoogeveen goed bevallen. In Hoogeveen boog de ploeg van trainer Nico Haak een 0-1 achterstand om in een 2-1 overwinning tegen AWC. MSC gaf in Meppel een 1-0 voorsprong tegen SDO uit handen en speelde met 1-1 gelijk.

Hoogeveen-AWC 2-1

Halverwege de wedstrijd keek Hoogeveen tegen een 0-1 achterstand aan. De gasten kwamen door Safa Kizir op voorsprong na een steekpass van Freek Thoone. Marco Hartman verzuimde voor rust Hoogeveen weer op gelijke hoogte te brengen. De spits miste van dichtbij jammerlijk.



Na rust brachten de invallers aan de kant van de thuisclub de ommekeer. Tom Heerkes schoot Hoogeveen langszij en Sadik Spijodic werd de matchwinner door de 2-1 binnen te schieten.



MSC-SDO 1-1

MSC verloor in de eerste wedstrijd van het seizoen twee punten. In Meppel begon de thuisploeg uitstekend. Danny Bijlsma vond na tien minuten al het net. Voor rust verzuimde Camiel Fidom om de score te verdubbelen.



In de tweede helft kwam SDO na negen minuten langszij. MSC begon slordig aan het tweede deel en Glenn Hemmers deed de thuisclub pijn met de gelijkmaker. In de tweede helft voorkwam MSC doelman Raimon Benjamins dat de gasten drie punten meenamen naar Bussum.



