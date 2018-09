Kastanje Festival Assen krijgt zeker vervolg

Het nieuwe Kastanje Festival in Assen krijgt volgend jaar een vervolg bij de Baggelhuizerplas. Over de gehele linie kijkt de organisatie terug op een geslaagd evenement.

Het familiefestival, met veel live muziek, een kermis en een vrijmarkt, duurde drie dagen en er kwamen naar schatting 3.500 mensen op af. De vrijdag trok een aantal bezoekers dat overeen komt met de verwachting van organisator Rob van der Struik.De zaterdag noemt Van der Struik 'teleurstellend'. "Daar hield het met een paar honderd man wel op. Maar de vrijmarkt vandaag was succesvol en we hadden een erg gezellig familiespektakel."Het door de Asser Beachvolleybal Club georganiseerde beachvolleybaltoernooi werd dit jaar geïntegreerd in het festival. "Dat toernooi willen we nog groter en succesvoller maken", vertelt Van der Struik.Op een aantal momenten oogde het festivalterrein erg leeg en er waren bij lange na niet genoeg bezoekers om het hele veld te vullen. Dat beaamd Van der Struik: "We hadden een enorm veld uitgezet, iets te groot zelfs. Dat nemen we in de evaluatie zeker mee. Het is ook een stukje onbekendheid, want we organiseren dit voor de eerste keer."De gemeente Assen steunde het festival financieel en hoopte uiteraard op veel bezoekers. Van der Struik: "De gemeente juicht toe dat er wat meer evenementen komen. Ze hebben geen verwachting voor het aantal bezoekers gegeven. De verwachtingen waren vooraf niet heel hoog: je moet toch ergens beginnen."