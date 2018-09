RTV Drenthe-verslaggever Marjolein Knol wint prijs voor TT-podcast

Verslaggever Marjolein Knol van RTV Drenthe is tweede geworden bij de uitreiking van de NTR Podcastprijs 2018. Met haar podcast 'Oerend HarTT' over de TT van Assen, won ze de aanmoedigingsprijs voor aankomende podcast- en radiomakers.

De podcast van Marjolein Knol is hier terug te luisteren.

De jury spreekt van een 'met liefde gemaakte, verhalende podcast'. "Een sympathieke serie met anekdotes over een regionaal evenement met landelijke uitstraling: de TT van Assen. Het scheurend rubber knalt je uit de speakers", aldus de jury.Het is de tweede keer dat Knol een prijs in de wacht sleept met de driedelige podcast 'Oerend HarTT'. In april won ze al een NL Award in de categorie Beste Radioprogramma voor het deel 'De crash van Franco Uncini'.Knol moet de tweede plaats delen met Robin van Gelder van VPRO Dorst met de serie 'Het maakbare geweten'.De eerste prijs van de wedstrijd van de NTR ging naar Naomi Steijger en Timo Tembuyser van de Toneelacademie Maastricht, voor hun podcast over eenzame inwoners van Den Haag.