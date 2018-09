Deel dit artikel:













Verdachte aangehouden na steekpartij in Emmen Politieonderzoek aan de achterkant van het appartement (foto: Persbureau Meter) De steekpartij vond plaats in het rood geschilderde appartement rechtsboven (foto: archief RTV Drenthe) De brandweer plaatst schermen op het balkon (foto: Persbureau Meter) Onderzoek bij de woning (foto: Van Oost Media)

In Emmen is vanochtend een man aangehouden vanwege een steekpartij in een huis aan de Hoofdstraat. Dat meldt de politie.

Rond half zes kreeg de politie een melding van het steekincident. In het huis werd een zwaargewonde vrouw gevonden.



Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, zijn naar het huis gegaan. Daar verricht de politie ook sporenonderzoek.



Over de verdachte wil de politie nog geen details geven.