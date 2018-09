Zoek het uit! - Kerktoren in Oosterhesselen of zendmast in Hoogersmilde?

De kerktoren in Oosterhesselen staat een stukje los van de kerk. Waarom is dat eigenlijk? En de zendmast in Hoogersmilde, hoe stevig is die? Het stalen deel zou met een bol op het betonnen deel rusten, waarom stort dit niet in?

Deze vragen werden de afgelopen maanden ingestuurd naar Zoek het uit! . Er is weer een nieuwe maand aangebroken, dus nodigen we jullie uit om te stemmen op de vraag waar jij het antwoord op wil weten!De ‘Hesseler Stomp’, zoals de kerktoren in Oosterhesselen ook wel genoemd wordt, staat los van de kerk. Ook heeft de toren een andere kleur dan de kerk. Maar waarom eigenlijk?De constructie van de zendmast in Hoogersmilde roept ook wat vragen op. Hoe kan het dat het gevaarte blijft staan? Hij is immers al eens eerder ingestort. De constructie van gewapend beton en staal is met 303 meter de hoogste in Noord-Nederland. Het stalen deel van de mast rust met een zogenoemd kogelgewricht op het betonnen deel van de mast. Maar is dit wel stevig genoeg? Hoe zit dat eigenlijk?Deze maand mag jij weer kiezen van welke vraag wij het antwoord gaan zoeken. Breng je stem uit!In augustus kon je kiezen tussen vragen over het verwijderen van asbest en het oudste dorp van Drenthe. De vraag 'Waar gaat asbest naar toe als het eenmaal verwijderd is?' haalde de meeste stemmen binnen, namelijk 1.036. De vraag 'Is Tynaarlo werkelijk het oudste dorpje in Drenthe?' kon rekenen op 728 stemmen. In totaal brachten 1.764 mensen hun stem uit.We gaan dus aan de slag met de vraag: 'Waar gaat asbest naar toe als het eenmaal verwijderd is?'. Heb jij een tip die kan helpen bij het vinden van een antwoord op deze vraag? Laat het ons weten! Heb je zelf een vraag waarvan je denkt: 'Zoek het uit!'? Stuur 'm in en wie weet gaan wij binnenkort op zoek naar het antwoord.