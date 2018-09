Deel dit artikel:













Jeugdwerkers naar Den Haag: 'We kunnen ons werk niet meer doen' Medewerkers van Jeugdbescherming Noord en Veilig Thuis Groningen samen met de William Schrikkergroep op weg naar Den Haag (foto: Stephan Griep)

Tweeduizend jeugdwerkers demonstreren vandaag in Den Haag. Ze kunnen hun werk niet meer normaal doen zeggen ze. Een van de demonstranten is Stephan Griep, hij werkt bij Jeugdbescherming Noord in Assen.

"We moeten ons werk doen onder heel lastige omstandigheden", legt Griep uit. "Er is een tekort aan geld, een torenhoge werkdruk en veel administratief werk." Zo blijft er steeds minder tijd over voor aandacht aan de kinderen en ouders. Het gevolg is dat bij acute problemen mensen langer moeten wachten tot ze worden geholpen.



In discussie

In Den Haag gaan de jeugdzorgwerkers in discussie met Kamerleden. "Een aantal Kamerleden heeft toegezegd dat ze bij de demonstratie aanwezig zijn, daar willen we mee in discussie," vertelt Griep.



Overtuigen

Uiteindelijk wil Griep de fracties en regering overtuigen dat er echt geld bij moet. "Het is helder dat zoals het nu gaat, het niet langer meer kan." Of er vervolgacties komen, is afhankelijk van het resultaat van vandaag.