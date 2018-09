Deel dit artikel:













Slachtoffer steekpartij in Emmen overleden De vrouw is overleden (foto: Persbureau Meter)

De vrouw die vanochtend in Emmen is neergestoken, is aan haar verwondingen overleden. Dat meldt de politie. Het gaat om een 20-jarige vrouw uit Emmen.





De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd in de woning en geeft verder geen informatie. Een 21-jarige man uit Emmen is aangehouden in verband met de steekpartij. Die vond vanochtend rond half zes plaats in een appartement boven een winkel aan de Hoofdstraat in Emmen.De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd in de woning en geeft verder geen informatie.